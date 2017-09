Egitto: Il Cairo,ministro Esteri riceve ambasciatore Cantini

(ANSA) - IL CAIRO, 28 SET - Il ministro degli Affari esteri egiziano, "Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi il nuovo ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini". Lo riferisce l'agenzia ufficiale egiziana Mena. "Le due parti hanno esaminato i mezzi per rafforzare la cooperazione tra l'Egitto e l'Italia e per dare un forte slancio delle relazioni bilaterali e questioni di interesse comune", si limita ad aggiungere l'agenzia ricordando che Cantini è arrivato al Cairo due settimane fa.