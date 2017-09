Turchia: Ankara manterrà il 'fuso orario di Erdogan'

(ANSA) - ISTANBUL, 28 SET - La Turchia resterà con il 'fuso orario di Erdogan'. Nonostante lo stop deciso ieri dal Consiglio di Stato alla norma che prevede il mantenimento dell'ora legale per tutto l'anno, il vicepremier Bekir Bozdag ha fatto sapere che nei prossimi giorni verrà emanato un decreto per superare la decisione del tribunale. In Turchia le lancette non saranno quindi spostate indietro nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, come accadrà invece in Europa. Il massimo tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso presentato dal genitore di uno studente, che si era opposto al mantenimento dell'ora legale, in vigore dal 2016, perché costringeva il figlio a recarsi a scuola con l'oscurità durante i mesi invernali. Ma l'esecutivo, che motiva la scelta con la volontà di risparmiare energia, ha deciso di tirare dritto.