Bilaterale Merkel-Macron prima di cena Ue a Tallinn

(ANSA) - TALLINN, 28 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel si vedranno a fine pomeriggio a Tallinn per un incontro bilaterale prima della cena informale dei capi di stato e di governo Ue, che precede il vertice Ue sul digitale di domani. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche. La cena, convocata dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, è dedicata a fare il punto della situazione sull'Ue e sulle prospettive di riforma per il futuro a un anno dal vertice di Bratislava, il primo a 27 dopo la Brexit. Alla cena parteciperà però anche la premier britannica Theresa May, mentre l'unico assente sarà lo spagnolo Mariano Rajoy che ha annullato la partecipazione per seguire la questione del referendum in Catalogna in programma domenica.