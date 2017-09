Roma: Pd, rischio tenuta Campidoglio, Raggi si dimetta

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Come Pd ci preoccupa la tenuta di questa amministrazione. Abbiamo chiesto al sindaco di venire in Aula a riferire. Raggi dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità: è un anno che il Campidoglio è schiavo di faide interne al M5S, di avvisi di garanzia, di cambi di regolamento fatti ad hoc a tutela del sindaco stesso. Roma non possa essere ostaggio di questo cattivo governo". Lo ha detto la capogruppo del Pd Michela Di Biase a margine dell'Aula. "Forse l'ultimo sindaco che ebbe un rinvio a giudizio fu Carraro e mi pare che lui si dimise in seguito - ha risposto Di Biase interpellata in merito - ma non abbiamo mai chiesto le dimissioni del sindaco per questo, la giustizia deve fare il suo corso e finché non sarà chiuso l'iter processuale nessuno deve interferire".