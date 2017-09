Aeroporti: guasto al sistema check-in, è caos in tutto il mondo

Caos negli aeroporti di tutto il mondo a causa di un problema tecnico ai check-in. La società spagnola Amadeus, che fornisce il software agli aeroporti per le procedure degli imbarchi, ha spiegato che un guasto al sistema ha causato ritardi in ogni continente. Non ha specificato però quante compagnie aeree e quali aeroporti sono stati colpiti dal problema, che tuttavia è in via di soluzione.

Il guasto è comunque in via soluzione: il servizio «sta gradualmente» riprendendo, afferma Amadeus. I ritardi per il momento restano, anche se allo scalo di Washington sono solo di 16 minuti.

«A causa dell’incidente, i clienti hanno incontrato problemi in alcuni servizi» afferma Amadeus, sottolineando che un’azione «immediata» è stata presa «identificare la causa del problema e ripristinare il servizio il prima possibile». Il sistema Amadeus è usato da 124 compagnie aeree al mondo.

PROBLEMI A LONDRA. Si segnalano alcune code negli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick a causa del guasto ai sistemi di check-in a livello mondiale. Un portavoce di Heathrow ha comunicato che nonostante qualche difficoltà da parte di alcune compagnie gli imbarchi nello scalo stanno procedendo anche se in modo più lento del previsto. Mentre a Gatwick la situazione sta tornando alla completa normalità dopo che anche in quello scalo c'erano stati rallentamenti nelle procedure. Non vengono segnalati particolari problemi negli altri aeroporti del Regno.