(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Sul Gruppo del Latemar, nelle Dolomiti altoatesine, in mattinata si è registrata una frana di sassi di un fronte di 300 metri. Il crollo è avvenuto, intorno alle ore 10.30, sulla torre Pederiva. A lanciare l'allarme alcuni escursionisti che hanno osservato da una certa distanza il fenomeno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Nova Levante, che hanno appurato che non ci sono stati feriti e che i sentieri non sono stati interessati dalla caduta dei sassi. Come ha spiegato all'ANSA il direttore della vicina Scuola Forestale Latemar, Michael Baumgartner, si tratta di un fenomeno piuttosto consuete e di dimensioni non eccezionali.