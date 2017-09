Legnini telefona a giudici Perugia feriti

(ANSA) - ROMA, 28 SET -Il vice Presidente del Csm Giovanni Legnini ha sentito telefonicamente il presidente della Corte d'Appello di Perugia Mario Vincenzo D'Aprile e i giudici vittime dell'aggressione, Umberto Rana e Francesca Altrui, per anticipare loro che nel plenum di giovedì prossimo sarà affrontato il tema della sicurezza degli Uffici giudiziari, con esplicito riferimento agli ultimi gravissimi episodi di Perugia. Il Presidente della VII Commissione Claudio Galoppi ha chiesto la convocazione urgente, per il 9 ottobre, del Comitato paritetico Csm-Ministero della Giustizia, per affrontare congiuntamente il problema della sicurezza negli Uffici giudiziari "una vera e propria emergenza, non più rinviabile". "Sottoporrò al plenum la proposta di convocare tutti i dirigenti degli uffici giudiziari, ha preannunciato Galoppi, per individuare con il Ministero gli interventi e le misure anche normative da adottare nell'immediatezza".