(ANSA) - MILANO, 28 SET - Un uomo italiano di circa 40 anni è stato fermato dalla polizia per aver molestato ieri pomeriggio una ragazzina di 13 anni in via Rubens, a Milano. La studentessa era stata aggredita nell'androne di casa dallo sconosciuto. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il responsabile poche ore dopo. Al momento, a quanto appreso dall'ANSA, sembra che non ci siano legami con altre violenze avvenute in città di recente, a partire da quella subita da una bambina cinese in via Paolo Sarpi, nella Chinatown milanese.