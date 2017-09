Referendum autonomia: Bossi, 22/10 finisce Stato centralista

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Il 22 ottobre finisce lo stato centralista. Questo viene rifiutato dalla gente, dai milioni di persone che andranno a votare. Il resto lo stabilirà la storia". Lo dice Umberto Bossi in un'intervista a Radio Radicale in cui parla dei referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto. "Maroni e Zaia sono passati dall'indipendenza all'autonomia, che è una cosa molto diversa. Quest'ultima - spiega Bossi - nega la secessione. Sono d'accordo con questo referendum voluto da Maroni e Zaia in Lombardia e Veneto. Lo scorso anno hanno chiuso 100mila aziende. E' avvenuto un processo di deindustrializzazione troppo grave. Bisogna trovare la via più rapida per mettere le mani su un po' di soldi e di investimenti. Non c'era altra strada. Hanno fatto bene a prendere la strada dell'autonomia".