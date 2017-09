Catalogna: 'Votarem!', tempesta per tweet di Gerard Piqué

(ANSA) - BARCELLONA, 28 SET - Bufera sui social spagnoli contro Gerard Piqué, il difensore del Barcellona noto per le simpatie indipendentiste. Oggi il giocatore blaugrana ha invitato su twitter i catalani a andare a votare al referendum sull'indipendenza di domenica, dichiarato "illegale" da Madrid. "Esprimiamoci pacificamente. Non diamo loro alcuna scusa. E' quello che vogliono. Ma cantiamo bene e forte: #Votarem!" ha scritto il compagno della cantante Shakira. Si è immediatamente scatenata la collera di molti internauti spagnoli, sotto l'hashtag #piquefueradelaseleccion (àpiqueviadalla nazionale), per chiedere che il giocatore catalano sia immediatamente escluso dalla nazionale spagnola. Piqué è da tempo la bestia nera già dei tifosi del Real Madrid, grande concorrente del Barca nel calcio spagnolo ed europeo. "E' stato uno tsunami di reazioni sui social", rileva la Vanguardia, e contro il giocatore "è stato lanciato ogni tipo di improperi"