G7: imbrattata sede Pd a Torino, 'vogliamo Venaria flambè'

(ANSA) - TORINO, 28 SET - "Prima Reggia ora privè. Vogliamo una Venaria flambè": questa la scritta comparsa sui muri della sede Pd di via Di Nanni, a Torino. "Pd=mafia", l'altra scritta realizzata con vernice spray nera. Slogan riconducibili alla protesta contro il G7 in corso alla Reggia di Venaria. L'azione non è stata rivendicata. "I riferimenti al G7 in corso sono un chiaro segnale che il clima non è per nulla sereno - commenta Saverio Mazza, responsabile organizzativo del Pd di Torino -. Chiediamo che la sindaca, ma soprattutto il vicesindaco Montanari, prendano le distanze da coloro che vilmente hanno compiuto questo gesto. Alcuni rappresentanti delle Istituzioni torinesi hanno ancora il coraggio di sfilare con questi vigliacchi?". Parla di "gesti ingiustificabili, indecorosi e incivili", il consigliere comunale Pd Enzo Lavolta, che chiede alla sindaca di "prendere le distanze da chi, imbrattando le nostre sedi, pensa di intimidire i cittadini di questo territorio".(ANSA).