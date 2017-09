Attacco di lupi: sei pecore sbranate a Bettola

Attacco di lupi a sei pecore, la scorsa notte a Bettola, nel Piacentino. E’ quanto segnala Coldiretti di Piacenza che in una nota, spiega come tre pecore siano state sbranate e altre tre ferite in modo grave nell’allevamento in una azienda agricola sulle prime colline in località Poggio. Si tratta di più della metà dei capi posseduti dall’azienda, una piccola realtà con undici pecore allevate.

L’aggressione, viene spiegato nella nota, è avvenuta nonostante l’azienda fosse dotata delle protezioni per prevenire questo tipo di attacchi.

«In una situazione così grave - commenta il direttore di Coldiretti Piacenza, Giovanni Luigi Cremonesi - occorre che tutti gli enti preposti facciano la loro parte e apprezziamo quindi il tempestivo intervento dei Carabinieri del Gruppo Forestale, dell’Amministrazione comunale di Bettola e del servizio veterinario dell’Ausl. Ora - conclude - l’auspicio finale è che anche le autorità regionali e statali prendano coscienza del problema affinchè si scongiuri il rischio di future aggressioni ai danni dell’uomo».