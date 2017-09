Chiusa inchiesta su alcuni appalti Comune Terni

(ANSA) - TERNI, 28 SET - Sono 25 gli avvisi di conclusione indagini notificati da guardia di finanza e squadra mobile ad altrettanti indagati nell'inchiesta Spada sulle presunte irregolarità nell'affidamento di appalti del Comune di Terni ad alcune cooperative. A maggio l'indagine aveva portato agli arresti domiciliari, poi revocati, il sindaco Leopoldo Di Girolamo, Pd, e l'ex assessore ai Lavori pubblici, Stefano Bucari. Tra coloro che hanno ricevuto l'avviso, oltre a loro, anche altri due componenti dell'attuale giunta (Francesca Malafoglia e Emilio Giacchetti), membri della precedente legislatura, dirigenti e tecnici comunali, insieme ai rappresentanti delle cooperative . Di Girolamo ha diffuso una nota in cui - nell'ottica del rapporto di "trasparenza e di comunicazione" con i cittadini - ha reso noto l'avviso ricevuto. Spiegando che le contestazioni riguardano le procedure di affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, cimiteri e gestione della cascata delle Marmore. In base a quanto ricostruito dalla procura - che contesta a vario titolo i reati di concorso in turbata libertà degli incanti e in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - tra il 2011 e il 2016 il Comune, invece di operare nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali della libera concorrenza finalizzata alla scelta del miglior contraente, avrebbe alterato le regole di mercato secondo un sistema illegale finalizzato a favorire le stesse cooperative sociali di tipo B, frazionando le commesse, prorogandole più volte oppure richiedendo nei bandi particolari requisiti in possesso delle coop. Nel provvedimento compaiono 26 nomi, ma uno degli indagati è scomparso nel frattempo. "Leggeremo gli atti e valuteremo se presentare una memoria difensiva, visto che si tratta di contestazioni molto tecniche e amministrative" ha spiegato il difensore di Di Girolamo, l'avvocato Attilio Biancifiori. Il sindaco ha sempre sostenuto l'estraneità alle accuse, rivendicando la correttezza del proprio operato. (ANSA).