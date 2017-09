Usa: 'Casa Bianca autorizzò voli militari per Price'

(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - Diventa sempre più imbarazzante per l'amministrazione Trump la vicenda dei voli privati in Usa del ministro della sanità Tom Price. Politico ha rivelato infatti che la Casa Bianca aveva approvato l'uso di aerei militari per i viaggi di Price la scorsa primavera in vari Paesi oltreoceano, in Africa e in Europa, per un costo di oltre mezzo milione di dollari a carico del contribuente. Viaggi che porterebbero il costo totale dei suoi viaggi, sempre secondo Politico, ad oltre un milione di dollari.