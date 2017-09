(ANSA) - ISTANBUL, 29 SET - Nuova operazione contro militari accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia. Nell'ambito di un'indagine sui membri delle Forze armate in servizio nella provincia di Smirne tra il 2010 e il 2016, la procura egea ha emesso mandati di cattura per 117 soldati tuttora in servizio. L'operazione viene condotta simultaneamente in 45 province. Tra i ricercati, ci sono diversi ufficiali delle forze di terra, della gendarmeria e della marina.