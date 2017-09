(ANSA) - PARIGI, 29 SET - L'associazione I Patrioti (Les Patriotes in francese, ndr), creata dall'ex vicepresidente del Front National, Florian Philippot, è diventata "una formazione politica". Lo ha affermato lo stesso Philippot ai microfoni di Lci. "Non vogliamo fare come i partiti tradizionali, molto gerarchici, dove tutto parte dall'alto" ha aggiunto il fondatore del movimento sottolineando l'intenzione di "federare tutte le buone volontà". "Non siamo settari, per questo i patrioti potranno aderire a un altro partito politico o a un sindacato, non creerà problemi" ha dichiarato Philippot.