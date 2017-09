Incendiata auto a politico Foggiano, 'minacce sottovalutate'

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 29 SET – Un atto intimidatorio è stato compiuto la notte scorsa ai danni del consigliere comunale del Pd di San Severo (ed ex consigliere regionale), Dino Marino, al quale è stata incendiata la Smart parcheggiata in strada. Non è la prima intimidazione subita da Marino: nell'ultimo mese la polizia ha scoperto due pistole giocattolo senza il tappino rosso sotto alla sua vettura, mentre il 21 settembre Marino aveva ricevuto una telefonata minatoria. "Se pensano di intimorirmi sbagliano di grosso - ha dichiarato Marino -. La situazione è veramente grave avevo chiesto, senza esito, un incontro già alla fine di agosto al nuovo questore dopo che qualcuno aveva posizionato sempre sotto la stessa macchina due pistole giocattolo con il gommino tolto, quindi potenzialmente vere: la vicenda è stata sottovalutata dalle forze di polizia".