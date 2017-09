(ANSA) - ROMA, 29 SET - In Europa servono "politiche ambiziose" e a "noi interessa che l'ambizione Ue sia soprattutto nella gestione della sicurezza, nelle questioni migratorie e negli investimenti in Africa", ma anche in una "maggiore integrazione sul piano economico con il rilancio di politiche espansive e di crescita". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Tallin ricordando che ci sarà su questo "una discussione nei prossimi mesi, forse non facile". "Non ci interessano tanto i modelli ma rilanciare politiche espansive", ha ribadito.