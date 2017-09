Viaggi fantasma, blitz europarlamentare Ciocca in Tunisia

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Blitz dell'europarlamentare pavese Angelo Ciocca, esponente della Lega, in Tunisia per contestare i cosiddetti 'viaggi fantasma' in partenza dal Paese nordafricano. Il politico denuncia che "molti detenuti che hanno ottenuto amnistie o indulti o ex galeotti poi si dirigono nell'hot spot di Lampedusa, cosa testimoniata anche dal loro comportamento particolarmente violento; nei fatti è stata aperta una nuova rotta migratoria". Ciocca dopo aver incontrato l'ambasciatore italiano Raimondo De Cardona, "a cui ha esposto il problema", è andato sulla costa, nella 'capitale dei viaggi', a Sfax "da cui partono in barconi centinaia di clandestini fra cui anche ex detenuti che si confondono apposta partendo di notte con i pescherecci". Ha fotografato e filmato scarpe e indumenti lasciati dai migranti e ha apposto con i suoi collaboratori dei cartelli, in lingua italiana e araba, su cui è scritto "Divieto di partire" e si spiega che "è un viaggio pericoloso a rischio della vita".