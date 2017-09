G7: scontri a corteo protesta, fermato manifestante

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Scontri tra forze dell'ordine e corteo degli studenti a Torino. I dimostranti hanno tentato di svoltare da corso Vittorio Emanuele verso via Carlo Alberto, in direzione di piazza Carlina, dove si trova l'albergo delle delegazioni che partecipano al G7. La polizia in assetto antisommossa ha risposto con alcune manganellate e una carica di alleggerimento. Un manifestante è stato fermato. Secondo le informazioni raccolte tra i manifestanti, il fermato è un giovane torinese che non avrebbe ancora compiuto i 18 anni. Il ragazzo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Il corteo ha ripreso la marcia in direzione del Po. L'obiettivo, secondo uno speaker, è raggiungere piazza Carlina. Le strade sono presidiate da cordoni di agenti del reparto mobile della polizia in tenuta antisommossa.(ANSA).