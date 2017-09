(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 29 SET - E' monsignor Luciano Paolucci Bedini, 49 anni, della diocesi di Ancona-Osimo, il nuovo vescovo di Gubbio. L'annuncio è stato dato in curia a Gubbio alle 12. Il vescovo uscente, monsignor Mario Ceccobelli, amministrerà la diocesi fino all'ingresso in Gubbio del nuovo presule. I vescovi della Conferenza episcopale umbra "accolgono fraternamente monsignor Paolucci Bedini chiamato dal Santo Padre Francesco a guidare come pastore la Chiesa di Gubbio e affidano il suo ministero all'intercessione di sant'Ubaldo. Esprimono viva gratitudine a mons. Mario Ceccobelli per il suo servizio episcopale e gli augurano un nuovo tempo fecondo di frutti per il bene delle Chiese della nostra regione". (ANSA).