(ANSA) - ROMA, 29 SET - "I partiti hanno deciso di portare in Aula il prossimo 10 ottobre la nuova legge elettorale, quella che hanno chiamato Rosatellum bis" che "non garantisce né governabilità né rappresentatività. L'unica cosa che garantisce è togliere di mezzo il M5S. Non a caso sono tutti d'accordo, Forza Italia, Pd, Alfano e Salvini. Salvini sta votando una legge che porterà di nuovo al governo Alfano, Renzi e Berlusconi. Ma tanto basta che gli assicurino la poltrona e se ne sta zitto". Così Luigi Di Maio, in un video postato su Fb e rilanciato dal blog DI Beppe Grillo intitolato "Attentato alla volontà popolare".