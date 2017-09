(ANSA) - LONDRA, 29 SET - L'accordo sul nucleare con l'Iran, criticato da Donald Trump, non si tocca. E' questo, in sostanza, il messaggio congiunto di Theresa May e Angela Merkel emerso da un incontro a due a margine del vertice Ue di oggi a Tallinn, secondo il resoconto di una portavoce di Downing Street. Le leader di Gran Bretagna e Germania, partner chiave degli Usa in Europa, si sono dette "d'accordo sull'importanza dell'intesa sul nucleare iraniano per mantenere la sicurezza globale e regionale", ha riferito la portavoce da Londra.