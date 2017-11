Nepal: al via prima fase elezioni legislative e provinciali

(ANSA) - KATHMANDU, 26 NOV - Oltre tre milioni di persone stanno recandosi oggi alle urne in 32 distretti della zona montagnosa del Nepal per partecipare, dopo ben 18 anni di faticose trasformazioni istituzionali, alla prima fase delle elezioni per la Camera dei deputati (275 membri) e per le assemblee provinciali. La seconda fase nelle province della regione meridionale nepalese si svolgerà invece il prossimo 7 dicembre. I media di Kathmandu riferiscono che lunghe file di aventi diritto si sono formate ai seggi e che non si registrano incidenti di particolare rilievo. Per la Camera 165 membri saranno eletti con il sistema maggioritario uninominale in altrettante circoscrizioni, mentre gli altri 110 usciranno da una lista unica nazionale con il proporzionale. Dopo il dissolvimento della precedente Camera dei rappresentanti eletta nel 1999, non fu più possibile organizzare,causa guerra civile, una tornata elettorale regolare. Soltanto il 15 gennaio 2007 i partiti politici si accordarono per avviare una legislatura transitoria.