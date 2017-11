Pirati strada: fugge a piedi dopo aver causato 5 feriti

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Cinque giovani di età compresa tra i 18 e 21 anni sono rimasti feriti, uno in modo grave, poco dopo le 5 in viale Papiniano a Milano nello scontro tra la loro vettura e un'altra il cui conducente è scappato a piedi. All'origine dell'incidente la mancata precedenza a un incrocio con semaforo lampeggiante. L'auto a bordo della quale era il pirata della strada non risulta essere rubata. Le indagini per rintracciare il conducente sono affidate agli agenti della Polizia locale. (ANSA).