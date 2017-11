Pakistan: protesta anti-governo, chiesto intervento esercito

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 NOV - Di fronte al persistere della protesta di migliaia di militanti del movimento sunnita Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah (TLY) guidato da Khadim Hussain Rizvi in uno strategico raccordo stradale fra Islamabad e Rawalpindi, il governo del Pakistan ha chiesto oggi l'intervento dell'esercito. Lo ha reso noto la tv DawnNews. Ieri, dopo la scadenza senza risultati dell'ultimatum posto dalle autorità per lo scioglimento della protesta cominciata l'8 novembre per ottenere le dimissioni del ministro della Giustizia, Zahid Hamid, le forze dell'ordine sono intervenute con forza. Per ore manifestanti ed agenti si sono scontrati con un bilancio di almeno sei manifestanti ed un poliziotto morti, oltre 160 feriti e 300 arresti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato però ad un certo punto sospeso dopo una telefonata in cui il comandante dell'esercito, generale Qamar Javed Bajwa, ha suggerito al primo ministro Shahid Abbasi "moderazione nell'opera di repressione".