Terrorismo: India, appello premier per lotta mondiale

(ANSA)- NEW DELHI, 26 NOV - In occasione del 9/o anniversario degli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008 in cui morirono quasi 170 persone, il premier indiano Narendra Modi ha rivolto un appello "ad una lotta mondiale comune contro il terrorismo". Nel suo programma settimanale 'Mann ki Baat' (Le parole del mio cuore) Modi ha ricordato il tragico episodio di nove anni fa in cui terrorismo ed estremismo realizzarono uno "scellerato tentativo" di danneggiare il tessuto sociale del Paese, ma ciò fece sì che tutte le forze sane si resero contro del problema. "Questa - ha sottolineato il premier - è la terra di Mahavir (divinità del jainismo), Buddha, Guru Nanak e Mahatma Gandhi, che ci ha inviato il messaggio della pace e della nonviolenza". "Il terrorismo - ha concluso - è caparbiamente impegnato nella distruzione delle forze umanitarie. Per cui queste stesse forze umanitarie, non solo dell'India ma del mondo intero, dovranno unirsi per annientarlo".