Gb: tabloid scatenati, 'profumo di nozze' fra Harry e Meghan

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Si spande profumo di fiori d'arancio nella relazione fra l'attrice americana Meghan Markle e il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e di Diana. Se non altro a prendere per buono il 'fiuto' a sensazione dei tabloid britannici. A lanciare la 'notizia bomba' di un imminente "fidanzamento ufficiale" è il domenicale dell'Express, che interpreta come un segnale certo il fatto che Harry abbia chiesto un rafforzamento delle misure di polizia a protezione della sua bella - col coinvolgimento della Royal Guard - ogniqualvolta Meghan sia nel Regno. Cosa che del resto avviene sempre più spesso. Il Mail, di rincalzo, si premura d'informare dell'avvenuto trasferimento a Londra di Bogart e Guy, gli amatissimi cani dell'attrice: altro elemento rivelatore di possibili 'sviluppi', a quanto pare. Ma mantiene una piccola riserva sulle intenzioni immediate del principe, non senza incoraggiarlo a rompere gli indugi con questo titolo: "Il Palazzo è pronto, la nazione aspetta: Harry, datti una mossa!".