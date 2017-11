Meteo: freddo polare in montagna in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - Dopo la spolverata di neve di ieri, sulle montagne dell'Alto Adige è arrivato il freddo. Lungo la cresta di confine, oltre i 3.000 metri di quota, si registrano -20 gradi. Più piacevole sono le temperature a Bolzano e Merano, prese d'assalto dai visitatori dei mercatini di Natale, dove nel pomeriggio sono stati sfiorati i 10 gradi. L'ondata di freddo resterà anche nei prossimi giorni, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nella vallate di montagna la massima non supererà gli zero gradi.(ANSA).