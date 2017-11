San Pio: spoglie trasferite da Basilica a vecchia chiesa

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 26 NOV - Al termine di una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione, la teca contenente le spoglie di San Pio da Pietrelcina sono state trasferite stamani dalla cripta della Chiesa nuova alla vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie. La teca è stata collocata accanto alla statua della Madonna di Fatima e vi resterà fino a stasera quando, al termine dell'ultima Messa, verrà trasferita nella cripta della stessa chiesa. Le spoglie di san Pio resteranno lì fino al 18 marzo 2018, ultima domenica di Quaresima, quando verranno riportate nella chiesa nuova. Il trasferimento delle spoglie a San Maria delle Grazie - con un tragitto breve che è stato accompagnato stamani da migliaia di fedeli - è stato deciso per agevolare i pellegrini nei mesi invernali, dal momento che per raggiungere la cripta della basilica è necessario attraversare un amplissimo piazzale all'aperto.