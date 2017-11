Immigrato salva vita a esponente 'Noi con Salvini'

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Extracomunitario salva la vita ad attivista Noi con Salvini in un centro del Napoletano: lo fa sapere il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. L'esponente del movimento era alla guida della sua automobile a Marano, alle porte di Napoli, quando è stato colto da un improvviso malore. Un giovane extracomunitario ha notato la scena, è intervenuto prestando i primi soccorsi e salvandogli la vita. L'uomo è ricoverato nel Cardarelli: sta bene. Per Borrelli il giovane straniero meriterebbe la cittadinanza onoraria e a chiederla, dice il consigliere, dovrebbe essere Matteo Salvini. "Questo episodio - afferma - è l'ennesima dimostrazione che le persone per bene non si distinguono in base al colore della pelle, alla religione o alle tradizioni culturali, ma in base a come si comportano e agli atti che compiono nel nostro Paese. Quello di salvare la vita ad un nostro concittadino è un gesto che merita il massimo della riconoscenza, a partire dal riconoscimento della cittadinanza onoraria".