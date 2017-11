A Tenerife collassa pista ballo in discoteca, 22 feriti

La notte scorsa una quarantina di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nel crollo del pavimento in una discoteca a Tenerife, nelle isole Canarie. Due sarebbero in gravi condizioni. La pista da ballo è collassata aprendo una voragine di quasi 4 metri quadri. Si tratta del «Butterfly», nel centro commerciale Salytien a Playa de Las Americas, una delle principali aree turistiche del sud dell’isola.Tutti sono caduti da un’altezza equivalente a un piano, dalla discoteca al seminterrato.

I feriti, si tratta per lo più di spagnoli, ma la lista fornita dagli ospedali include anche due francesi, una donna belga ed un uomo romeno.

Tenerife è una destinazione turistica assai gettonata in Europa anche durante l’inverno per via del clima mite.