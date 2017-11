Colletta alimentare, in 24 ore donate 8.200 tonnellate cibo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Milioni di italiani hanno risposto al consueto invito alla carità e alla solidarietà che i volontari del Banco Alimentare hanno loro proposto, in quasi 13.000 supermercati in tutta Italia. La colletta, una "grande festa del dono", ha visto anche la partecipazione ei oltre 145.000 volontari impegnati in tutta Italia. Sono state donate, nel solo giorno di ieri, 8.200 tonnellate di alimenti, con un decremento del 3,5% sul 2016. Questi alimenti, a partire da dicembre, verranno ridistribuiti ad oltre 8.000 strutture caritative. Abbiamo rilevato un risultato di poco inferiore a quello del 2016 - dichiara Andrea Giussani presidente della Fondazione Banco Alimentare - dovuto, riteniamo, al perdurare di una crisi economica che ancora rende cauti i comportamenti di spesa dei cittadini che comunque rispondono sempre più frequentemente ad altre proposte di solidarietà". "Il nostro invito a donare è sempre stato guidato dalla consapevolezza di essere tutti bisognosi di risposte che, nel caso di persone gravemente indigenti, sono primariamente risposte alla povertà materiale. I tempi difficili e l'esperienza della Colletta Alimentare hanno reso però più evidente che è diminuita la distanza e ridotto il confine tra "chi dona" e "chi riceve", rimescolando talvolta ruoli e sensibilità sociali ed umane. Così abbiamo incontrato persone che, dopo aver dichiarato aggressivamente al volontario 'altro che fare una spesa in più, non ne ho per me!", gli hanno consegnato una scatoletta o un omogeneizzato, dicendogli "oggi anch'io posso aiutare gli altri'. Inoltre, alcune delle persone aiutate continuativamente durante l'anno dalla consegna di alimenti recuperati dal Banco Alimentare, hanno fatto i volontari essi stessi, impegnando il loro tempo davanti ai supermercati. Anche molti detenuti/volontari hanno proposto la Colletta in 28 carceri, ottenendo rilevanti risultati di alimenti raccolti. Molte équipe di volontari, davanti ai supermercati, erano composte da persone di condizione sociale, di fede e di etnia diversa", ha concluso.(ANSA).