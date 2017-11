Cc fa strage in famiglia: celebrati funerali tre vittime

(ANSA) - SAVA (TARANTO), 26 NOV - C'era anche il bimbo di 11 anni sopravvissuto alla strage ai funerali, svoltisi oggi nella Chiesa Madre di Sava, delle tre persone uccise sabato scorso dal 53enne appuntato dei carabinieri Raffaele Pesare. Il militare, attualmente piantonato in stato di arresto al Policlinico di Bari, ha ammazzato suo padre Damiano, di 85 anni, sua sorella Pasana (detta Nella), di 50, e suo cognato Salvatore Bisci (detto Toruccio), di 69, prima di tentare il suicidio sparandosi al mento con la pistola d'ordinanza. Al rito funebre, concelebrato dal vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello e da don Fernando Mancino, ha partecipato, accompagnato da una parente, il figlio di Bisci e Nella Pesare, che si trovava al doposcuola al momento della strage. Per oggi era stato proclamato il lutto cittadino. Raffaele Pesare avrebbe compiuto la strage per dissidi con il cognato sui proventi della vendita dell'olio dopo la raccolta di olive di un terreno, di proprietà del padre Damiano, che gestiva in società con Bisci.