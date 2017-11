Natale: bene primo fine settimana mercatino Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - E' partito bene il mercatino di Natale di Bolzano. I commercianti sono soddisfatti, anche se il numero di pullman è leggermente sceso (da 220 dell'anno scorso a 190 quest'anno). Sono state visitate bene anche le zone 'periferiche' del mercatino, come parco Stazione. Presenti, ma molto discrete, le misure di sicurezza della forze dell'ordine. I varchi al centro storico sono stati presidiati, mentre nella zona del mercatino hanno operato agenti in borghese e in divisa. Ha invece causato rallentamenti al traffico di rientro un tamponamento con tre autovetture nella galleria del Virgolo, fortunatamente senza feriti.