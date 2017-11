Indonesia: eruzione vulcano Agung,scalo chiuso fino a domani

GIACARTA - Rimarra' chiuso per tutta la giornata di oggi, e non fino all'alba come previsto in precedenza, l'aeroporto internazionale di Bali nella vicina isola di Lombok. Lo ha comunicato la National Disaster Mitigation Agency indonesiana. Le autorita' responsabili prenderanno in esame l'eventuale riapertura solo domani mattina dopo aver valutato la situazione del vulcano Augung, la cui eruzione ha sparso cenere per migliaia di metri nell'atmosfera.