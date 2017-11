Russiagate: scade oggi richiesta documenti Kushner da Senato

WASHINGTON - Scade oggi la richiesta della Commissione Giustizia del Senato verso il genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, per la presentazione di ulteriori documenti dell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' nel suo filone al Congresso. In particolare nelle scorse settimane i senatori avevano chiesto ulteriori dettagli circa l'iter per il nulla osta di sicurezza concesso al genero di Trump in qualita' di consigliere della Casa Bianca.