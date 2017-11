Papa arrivato in Myanmar, accolto da autorità a Yangon

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Papa Francesco è arrivato (dopo le 13.20 ora locale) all'aeroporto internazionale di Yangon in Myanmar. E' iniziato così il suo ventunesimo viaggio apostolico che poi lo porterà in Bangladesh. Ad accogliere il Papa a bordo dell'aereo, il nunzio apostolico mons. Paul Tschang In-Nam ed il capo del protocollo. Allo scalo di Yangon il Papa è stato accolto ufficialmente da un ministro del presidente della repubblica Htin Kyaw. Presenti i vescovi del Myanmar e un centinaio di bambini e gruppi etnici in abito tradizionale. L'accoglienza prevedeva solo la rassegna della Guardia d'onore, senza discorsi. Il Papa si è quindi diretto all'arcivescovado di Yangon nella residenza che lo accoglierà nel corso della sua permanenza in Myanmar. Dopo la celebrazione della Messa in privato, è prevista la cena ed il pernottamento.