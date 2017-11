Indossò guanti in lattice durante una visita a bimbi con l'Aids: polemica sulla nuova Miss Universo

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La nuova Miss Universo, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, è stata al centro di polemiche la scorsa estate per aver indossato guanti di lattice durante una distribuzione di cibo a bambini sieropositivi. Lo ricorda la stampa sudafricana, sottolineando che molti la accusarono di aver lanciato un messaggio sbagliato sull'Aids e di essere 'razzista', visto che il centro dove faceva volontariato si trova a Soweto, celebre area a maggioranza nera di Johannesburg. Lei si difese affermando in un comunicato che "tutti i volontari in quella cucina portano guanti di lattice, perché onestamente pensiamo sia la cosa giusta da fare lavorando con gli alimenti e distribuendo cibo ai ragazzi". Dopo la sua vittoria a Miss Universo, Nel-Peters ha detto tra l'altro che "l'Hiv/Aids è un grande problema nel mio Paese, il Sudafrica, spero di potermi impegnare su questo tema".