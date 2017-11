Ucciso in strada a Torino, altri 5 indagati

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Ci sono altri cinque indagati, non coinvolti direttamente nel delitto, nell'inchiesta per l'omicidio del commerciante Vito Amoruso, ammazzato a Torino in Via Valdieri il 22 ottobre 2015. Si tratta di un ex socio in affari della vittima, che aveva ordito un piano estorsivo nei confronti del venditore di mozzarelle e dei due esecutori materiali delle minacce, arrestati a Pietra Ligure (Savona) il 16 aprile 2016 perché in possesso di una pistola detenuta illecitamente. Tra gli indagati c'è poi l'intermediario e colui che ha ceduto l'arma agli assassini, inconsapevole dell'impiego che ne avrebbero fatto. Per l'omicidio sono in carcere, arrestati dai carabinieri lo scorso luglio, Daniele Uberti, 44 anni e Mura Thomas, 25 anni, entrambi residenti in provincia di Cuneo. Le indagini, coordinate dal pm Laura Longo, sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino con la collaborazione dei Carabinieri del Ris di Parma e della Compagnia di Mondovì. Vito Amoruso era stato freddato, sotto casa sua, ammazzato con un colpo calibro 12 sparato alle spalle con una doppietta. (ANSA).