Terremoto: il papa scrive a nonna Peppina, lascia container

(ANSA) - ANCONA, 27 NOV - ''Ritengo necessario che tu lasci el container e vai da tua figlia''. Si conclude così la benedizione che papa Francesco ha scritto a mano, parte in italiano e parte in spagnolo, nella pergamena con una sua foto inviata a nonna Peppina, l'anziana di Fiastra che non vuole abbandonare la frazione terremotata. Le figlie dell'anziana, come riportano alcuni media locali, le hanno consegnato la benedizione papale ieri, giorno in cui Peppina ha compiuto 95 anni. La donna vive in un piccolo container in attesa che il Parlamento approvi il ddl fiscale che sana la posizione delle casette abusive (compresa la sua) costruite dopo il terremoto nel cratere sismico. Il testo, dice oggi all'ANSA la figlia di Peppina, Gabriella Turchetti, ''dovrebbe essere convertito in legge entro metà dicembre, poi, ci ha spiegato l'avvocato, dovremo avanzare richiesta di dissequestro della casetta di mia madre. Speriamo che non ci siano intoppi, e che mamma possa rientrare lì per Natale''. Quanto all'invito di Francesco (le figlie dell'anziana avevano scritto in Vaticano nei mesi scorsi) Peppina ha risposto che ''sì: se nevica andrò da Gabriella a Castelfidardo''.