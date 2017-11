Romania: migliaia nuovamente in piazza contro governo

(ANSA) - BUCAREST, 27 NOV - In Romania migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza ieri sera a Bucarest e in altre citta' per protestare contro il governo del premier socialdemocratico Mihai Tudose. Alla base del malcontento la riforma fiscale ma soprattutto quella sulla giustizia che coinvolge il delicato argomento della corruzione al centro dell'attenzione anche nel parlamento europeo. Nella capitale oltre 10 mila persone si sono radunate davanti alla sede del governo nel centro della citta' chiedendo a gran voce le dimissioni del governo. I manifestanti hanno poi raggiunto in corteo il parlamento. Definendo il Partito socialdemocratico al potere la 'peste rossa', i dimostranti hanno accusato il governo di di aver varato una riforma della giustizia che non combatte efficacemente la corruzione dilagante nel Paese. Contestata anche la riforma fiscale e nel campo del lavoro che prevede cambiamenti nel pagamento dei contributi sociali, dall'impresa ai dipendenti.