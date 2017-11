Picchia moglie e 3 figli minorenni, arrestato nel Tarantino

(ANSA) - MASSAFRA (TARANTO), 27 NOV - E' ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale un 36enne di Massafra arrestato e posto ai domiciliari nell'abitazione di un parente dai carabinieri, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Benedetto Ruberto su richiesta del sostituto procuratore Antonella De Luca. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla moglie, hanno fatto emergere il contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio in cui versavano la donna e i suoi tre figli minorenni. La malcapitata, esasperata dalle angherie subite dal marito da oltre dieci anni e dalle minacce di morte ricevute in quest'ultimo periodo, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. L'uomo, secondo quanto riferito dalla vittima, era solito picchiare ripetutamente lei e i suoi tre figli minori, costringendo la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.