Maltrattamenti in asilo: genitori, vogliamo telecamere

(ANSA) - VERCELLI, 27 NOV - Chiedono telecamere nelle aule i genitori che hanno indetto questa mattina una manifestazione di protesta a Vercelli per gli episodi di maltrattamenti in un asilo. Sulla vicenda, che ha portato all'arresto di tre maestre, è in corso un'inchiesta della magistratura. Una cinquantina i partecipanti al presidio, che si è svolto in piazza Cavour e a cui ha preso parte anche la sindaca Maura Forte, l'assessore comunale all'istruzione Andrea Raineri, personale dell'ufficio scolastico provinciale e il deputato Mirko Busto. "Sostegno psicologico alle maestre", "telecamere in tutti gli asili", "i nostri bimbi vanno tutelati" sono stati alcuni degli slogan rivolti alle istituzioni. "Tutti erano a conoscenza dei maltrattamenti - ha sostenuto una mamma - una delle maestre, vent'anni fa, legava i bambini alle sedie. Perché non è stato fatto nulla?". Intanto le tre maestre arrestate dalla polizia cinque giorni fa rimangono ai domiciliari e sono sotto interrogatorio in queste ore.