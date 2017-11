Scuola:flash mob di bambini contro tagli a materne paritarie

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Centinaia di bambini di una decina di scuole materne paritarie convenzionate torinesi, con tanto di fischietti e maschere colorate, sono scesi in piazza per dire "non siamo bambini di serie B". Sono stati loro i protagonisti di un flash mob organizzato questa mattina in concomitanza con la commissione consiliare dove è stata presentata la petizione di oltre 1800 genitori contro i tagli della giunta cittadina ai contributi a questa categoria di scuole. Durante la commissione i genitori hanno ribadito la richiesta di "ripristinare i fondi comunali pari a 3 milioni di euro ante taglio, con assegnazione a parte dei fondi per handicap pari a 14mila euro a bambino, nonché il rispetto del pagamento della rateizzazione concordata con il Comune per i contributi relativi all'anno 2016". I genitori lamentano che "a Torino ancora esistono bambini di serie A e di serie B: in tema di diritti scolastici - dicono - non a ogni bambino vengono destinati gli stessi fondi, però tutte le famiglie pagano le tasse. Ecco perché anche dalle scuole si è alzato il grido 'siamo tutti uguali'".(ANSA).