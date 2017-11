Uccide ex compagno: disposta autopsia su vittima

(ANSA) - MONZA, 27 NOV - È stata disposta l'autopsia sul corpo di Marco Benzi, il 43enne pregiudicato ucciso a martellate sabato a mezzogiorno dalla ex compagna Sabrina Amico, 37 anni, nella loro casa di Cogliate (Monza). La Procura di Monza ha disposto inoltre accertamenti sullo stato psichico della 37enne, arrestata nell'immediatezza dei fatti, oltre che approfondite verifiche sui sospetti di presunti "atteggiamenti morbosi" della vittima sui figli della donna, avanzati dalla stessa Amico. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, sulla vicenda indagano i carabinieri di Desio (Monza), dopo due anni di relazione Amico aveva deciso di interrompere il rapporto con Benzi perché credeva che l'uomo avesse ripreso ad assumere stupefacenti (pare ne facesse uso in passato), e per alcuni presunti atteggiamenti del 43enne nei confronti dei figli della donna.