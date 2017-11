Cina: Xi, 'rivoluzione toilette' per turismo e qualità vita

(ANSA) - PECHINO, 27 NOV - La Cina deve continuare a lavorare al miglioramento della qualità delle toilette in tutto il Paese, per rafforzare l'offerta turistica e migliorare la qualità della vita delle gente comune: è la direttiva partita dal presidente Xi Jinping, ha informato l'agenzia Nuova Cina. La costruzione di bagni e wc puliti è un passo importante della "civilizzazione" nelle aree urbane e in quelle rurali. Per questo, la raccomandazione riguarda i due settori di riferimento nell'ambito delle istruzioni più generali su come raggiungere la rivoluzione nei servizi igienici del turismo. Il presidente, che è segretario generale del Pcc, ha da tempo marcato l'importanza delle toilette per rilanciare l'immagine e l'offerta turistica, i due pilastri per correggere "le cattive abitudini" diffuse. Durante le sue periodiche visite nelle aree rurali, Xi si è sempre informato delle condizioni delle toilette sottolineando la necessità di averne di moderne e pulite, importanti per realizzare il concetto di "nuova vita rurale".