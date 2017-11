Gb: Harry e Meghan si mostrano in pubblico sorridenti

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Sorridenti e un po' imbarazzati: si sono mostrati così il principe Harry e Meghan Markle, comparendo in questi minuti sotto un cielo piuttosto grigio di fronte a giornalisti, fotografi e telecamere nel parco di Kensington Palace dopo l'annuncio del loro futuro matrimonio. Lui vestito di blu, lei con un cappotto bianco, hanno risposto solo a cenni e monosillabi alle domande di rito dei reporter: "Cosa provate?", "Come vi sentite?", "E' stato romantico?". Per tutto il tempo i due - 33 anni Harry, 36 Meghan - si sono tenuti per mano, stringendosi in qualche momento più vicino, ma senza baciarsi in pubblico.