(ANSA) - LUANDA, 27 NOV - "Il sistema Italia, lo abbiamo dimostrato ancora una volta qui a Luanda, quando fa gioco di squadra ha una forza straordinaria. Come Paese stiamo tornando a considerare l'Africa come obiettivo fondamentale della nostra politica estera e della nostra cooperazione: sono orgoglioso che negli ultimi anni la politica estera abbia ripreso a considerare l'Africa come merita". Lo dice il presidente de Consiglio Paolo Gentiloni in un incontro con la comunità italiana in Angola nella residenza dell'ambasciatore. "Dentro questo rapporto con l'Africa c'è questo Paese con le sue potenzialità: scommettiamo sullo sviluppo del Paese e sulle possibilità che i rapporti possano ancora rafforzarsi", aggiunge.