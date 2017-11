Ex calciatore scomparso, si indaga anche per omicidio

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Non ci sono ancora notizie di Andrea La Rosa, l'ex calciatore di 35 anni che il 14 novembre scorso è scomparso da Brugherio (Monza e Brianza). Dopo la denuncia formalizzata dai familiari il 16 novembre, la prima ipotesi fatta era stata quella di un allontanamento volontario, ma ora gli inquirenti non sembrano escludere l'omicidio. Pur mantenendo il più stretto riserbo ripetono che "tutte le piste sono ancora aperte" e pare abbiano in mano elementi importanti. Di sicuro la soluzione del caso è da cercare nelle rete relazionale di La Rosa, che ora è direttore sportivo della squadra di calcio Brugherio 1968. Tutti lo descrivono come un bravo ragazzo, una persona tranquilla con una vita limpida, eppure proprio tra i suoi conoscenti c'è chi avanza ipotesi su una questione economica da risolvere.